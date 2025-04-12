Переговоры США и РФ активизировались из-за нетерпения Трампа, отмечает Reuters

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Как уже сообщалось, специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге по поиску мирного соглашения по Украине. Эксперты мировых агентств уже пытаются проанализировать эту встречу и ее возможные последствия.

Свой взгляд на эти переговоры предлагает Reuters.

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Трамп дал приказ "двигаться"

Агентство отмечает, что активизация переговоров произошла после того, как Дональд Трамп несколько раз выразил свое недовольство медленным продвижением вопроса прекращения огня. Он даже пригрозил ввести очередные санкции против России.

В пятницу Трамп сказал в заметке на Truth Social: "Россия должна двигаться. Слишком много людей (гибнут) тысячи в неделю в ужасной и бессмысленной войне". И добавил свою фирменную фразу: "Эта война не состоялась бы, если бы я был президентом!"

Санкции могут быть введены также против стран, которые покупают российскую нефть, если Трамп почувствует, что Москва окончательно затягивает с украинским соглашением.

По словам двух источников Reuters, в последние дни украинские официальные лица прислали Вашингтону список целей, по которым, по ее мнению, Россия нанесла удары, нарушая перемирие по энергетической инфраструктуре, которое две страны договорились в прошлом месяце.

Встреча, третья в этом году между Путиным и Уиткоффом, состоялась в то время, когда напряженность США с Ираном и Китаем, близкими союзниками Москвы, усилилась из-за ядерной программы Тегерана и торговой войны с Пекином, отмечает Reuters.

Уиткофф, который в пятницу был в Санкт-Петербурге, должен в субботу, 12 апреля, посетить Оман для переговоров с Ираном по его ядерной программе. Трамп пригрозил Тегерану военными действиями, если он не согласится на сделку.

Напомним, что 11 апреля, президент США Дональд Трамп обратился к руководству Российской Федерации. Он призвал как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня.

Ранее президент США снова высказался относительно ситуации в Украине. По словам Трампа, он видит прогресс в усилиях прекратить войну.