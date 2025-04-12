Представитель Трампа по Украине предлагает разделить Украину на зоны контроля

Представитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог на фоне карты Украины. Фото: Новини.LIVE

Представитель Трампа генерал Кит Келлог предполагает, что хорошим вариантом прекращения огня и мирным переговорам стало бы разделение Украины на зоны контроля. Представитель президента США по Украине предлагает вариант по типу послевоенного Берлина.

Об этом он заявил в интервью The Times.

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Генерал Кит Келлог предполагает, что Великобритания и Франция могут возглавить западную зону контроля, а российская армия — на оккупированном востоке. Между ними будут украинские силы и демилитаризованная зона.

Предложения Кита Келлога о зонах влияния в Украине. Фото: The Times

По мнению Келлога, англо-французские силы к западу от Днепра "совсем не будут провокационными" для Москвы. По его словам, Украина является достаточно большой страной, чтобы разместить несколько армий, стремящихся добиться прекращения огня.

"Можно сделать так, чтобы это выглядело как то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда у вас была российская зона, французская зона, британская зона, зона США", — сказал он.

А еще он предположил, что демилитаризованную зону в 18 миль (28.9 км) можно ввести вдоль нынешних линий контроля на востоке. Позже он уточнил, что Америка не будет предоставлять никаких сухопутных сил.

The Times отмечает, что в предложениях Келлога неявно следует признание того, что Украине придется уступить свои восточные территории, которые сейчас находятся под контролем России.

Издание напоминает, что в Москве не раз заявляли о недопустимости размещения в Украине миротворческих войск из любой страны НАТО "при любых условиях".

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The Times отмечает, что Украина, которая, в отличие от нацистской Германии в 1945 году, имеет действующее и прозападное правительство, может считать сравнение с послевоенным Берлином бестактным, особенно потому, что одним из безосновательных оправданий России для своего вторжения была "денацификация" страны.

Также журналисты The Times отмечают, что существуют четкие различия между предложением Келлога и разделением Берлина и Германии после Второй мировой войны. В то время как Германия была вынуждена капитулировать перед армиями вторжения, Украина пригласила бы союзников, чтобы предоставить "силы успокоения" на западе страны, и нет никаких предположений, что любые другие территории будут переданы России.

Напомним, что 11 апреля, президент США Дональд Трамп обратился к руководству Российской Федерации. Он призвал как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня.

Ранее президент США снова высказался относительно ситуации в Украине. По словам Трампа, он видит прогресс в усилиях прекратить войну.