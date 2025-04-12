Келлог заявив, що не казав про "поділ" України

Келлог спростував статтю The Times про "поділ" України
Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у суботу, 12 квітня, спростував матеріал видання The Times. Він зазначив, що журналісти неправильно подали його слова щодо можливого розподілу відповідальності західних сил стійкості в Україні.
Про це Келлог написав на сторінці в X.
Келлог не те мав на увазі
Келллог уточнив, що стаття в Times спотворює те, що він сказав.
"Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України", — написав він.
За його словами, говорячи про розмежування, він мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил.
"Я НЕ мав на увазі поділ України", — додав спецпредставник США.
Що написало The Times
"Посол президента Трампа в Україні заявив, що країна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в рамках мирної угоди", — йшлося у статті видання.
Раніше ЗМІ інтерпретували слова Келога так, ніби Україна буде поділена на зони. Таким чином Велика Британія та Франція могли б очолити західну зону контролю, а російська армія — на окупованому сході.
Також нещодавно Келлог заявив, що завершення війни в Україні "вже на порозі".
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