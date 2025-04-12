Келлог заявив, що не казав про "поділ" України

Спецпредставник США Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у суботу, 12 квітня, спростував матеріал видання The Times. Він зазначив, що журналісти неправильно подали його слова щодо можливого розподілу відповідальності західних сил стійкості в Україні.

Про це Келлог написав на сторінці в X.

Реклама

Читайте також:

Келлог не те мав на увазі

Келллог уточнив, що стаття в Times спотворює те, що він сказав.

"Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України", — написав він.

За його словами, говорячи про розмежування, він мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил.

"Я НЕ мав на увазі поділ України", — додав спецпредставник США.

Скриншот допису Келлога

Що написало The Times

"Посол президента Трампа в Україні заявив, що країна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в рамках мирної угоди", — йшлося у статті видання.

Скриншот допису The Times

Раніше ЗМІ інтерпретували слова Келога так, ніби Україна буде поділена на зони. Таким чином Велика Британія та Франція могли б очолити західну зону контролю, а російська армія — на окупованому сході.

Також нещодавно Келлог заявив, що завершення війни в Україні "вже на порозі".