Келлог заявил, что не говорил о "разделении" Украины

Келлог опроверг статью The Times о "разделении" Украины
Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в суботу, 12 апреля, опроверг материал издания The Times. Он отметил, что журналисты неверно подали его слова относительно возможного распределения ответственности западных сил устойчивости в Украине.
Об этом Келлог написал на странице в X.
Кэллог не то имел в виду
Келллог уточнил, что статья в Times искажает то, что он сказал.
"Я говорил о силах стойкости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины", — написал он.
По его словам, говоря о разграничении, он имел в виду районы или зоны ответственности союзнических сил.
"Я НЕ имел в виду разделение Украины", — добавил спецпредставитель США.
Что написало The Times
"Посол президента Трампа в Украине заявил, что страна может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения", — говорилось в статье издания.
Ранее СМИ интерпретировали слова Келога так, будто Украина будет разделена на зоны. Таким образом Великобритания и Франция могли бы возглавить западную зону контроля, а российская армия — на оккупированном востоке.
Также недавно Келлог заявил, что завершение войны в Украине "уже на пороге".
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