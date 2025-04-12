Келлог заявил, что не говорил о "разделении" Украины

Спецпредставитель США Кит Келлог. Фото: Reuters

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в суботу, 12 апреля, опроверг материал издания The Times. Он отметил, что журналисты неверно подали его слова относительно возможного распределения ответственности западных сил устойчивости в Украине.

Об этом Келлог написал на странице в X.

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Кэллог не то имел в виду

Келллог уточнил, что статья в Times искажает то, что он сказал.

"Я говорил о силах стойкости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины", — написал он.

По его словам, говоря о разграничении, он имел в виду районы или зоны ответственности союзнических сил.

"Я НЕ имел в виду разделение Украины", — добавил спецпредставитель США.

Скриншот поста Келлога

Что написало The Times

"Посол президента Трампа в Украине заявил, что страна может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения", — говорилось в статье издания.

Скриншот поста The Times

Ранее СМИ интерпретировали слова Келога так, будто Украина будет разделена на зоны. Таким образом Великобритания и Франция могли бы возглавить западную зону контроля, а российская армия — на оккупированном востоке.

Также недавно Келлог заявил, что завершение войны в Украине "уже на пороге".