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Трамп припустив, коли Україна та Росія укладуть мир

20 квітня 2025 23:54
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп вважає, що Україна та Росія укладуть мир найближчим часом
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп сподівається, що мир в Україні може настати вже найближчим часом. На його думку, сторони можуть укласти угоду про припинення вогню наступного тижня.

Про це Трамп написав у соцмережі Truthsocial у неділю, 20 квітня.

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"Сподіваємося, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві країни почнуть вести великий бізнес зі США, які процвітають і зароблятимуть статки!", — зазначив Трамп.

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Скриншот допису Трампа

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії встановити режим "тиші" в небі, припинивши удари по цивільній інфраструктурі.

А видання New York Post писало, що наступного тижня США планують провести зустріч з Росією для обговорення повного і всеосяжного припинення вогню в Україні.

В адміністрації США повідомили, що Трамп готовий відмовитися від посередництва у переговорах між Росією та Україною, якщо найближчим часом не буде досягнуто угоди.

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