Трамп вважає, що Україна та Росія укладуть мир найближчим часом

Трамп припустив, коли Україна та Росія укладуть мир
Президент США Дональд Трамп сподівається, що мир в Україні може настати вже найближчим часом. На його думку, сторони можуть укласти угоду про припинення вогню наступного тижня.
Про це Трамп написав у соцмережі Truthsocial у неділю, 20 квітня.
Припинення вогню в Україні
"Сподіваємося, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Обидві країни почнуть вести великий бізнес зі США, які процвітають і зароблятимуть статки!", — зазначив Трамп.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії встановити режим "тиші" в небі, припинивши удари по цивільній інфраструктурі.
А видання New York Post писало, що наступного тижня США планують провести зустріч з Росією для обговорення повного і всеосяжного припинення вогню в Україні.
В адміністрації США повідомили, що Трамп готовий відмовитися від посередництва у переговорах між Росією та Україною, якщо найближчим часом не буде досягнуто угоди.
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