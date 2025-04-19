У Лондоні можуть узгодити припинення вогню в Україні — що відомо

Українська військова техніка. Ілюстративне фото: Генштаб

США мають намір провести перемовини з Росією у Лондоні наступного тижня. Там можуть узгодити повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.

Про це пише New York Post.

Реклама

Читайте також:

Переговори щодо закінчення війни

У матеріалі йдеться, що наступного тижня в Лондоні можуть узгодити припинення вогню, але наразі постає питання, чи готова до цього Росія. Водночас Україна на 90% підтримує мирні пропозиції президента США Дональда Трампа, які представив держсекретар США Марко Рубіо в Парижі цього тижня.

"Ми маємо намір провести обговорення з росіянами, а потім сказати: "Гаразд, це ваша найкраща і остаточна пропозиція", щоб з'ясувати, на якому етапі перебувають обидві сторони. І як тільки ми це зрозуміємо, тоді будуть визначені наступні кроки", — сказав анонімний чиновник США у коментарі виданню.

Але у разі, якщо цього не станеться, Трамп готовий піти з-за столу переговорів без участі Росії, поклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників.

New York Post пише, що міністр оборони України Рустем Умєров разом з іншими посадовцями працюватимуть над своїми пунктами мирного плану. Більшість з них пов'язана з територіальним поділом — де будуть проведені лінії припинення вогню.

За словами джерела, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів, спецпосланник Трампа Стів Віткофф може запропонувати послаблення санкцій та, ймовірно, розморожування активів. Але в такому випадку це буде суперечити попереднім заявам Трампа про посилення фінансового тиску на Москву.

Нагадаємо, Axios писало, що Трамп готовий відмовитися від посередництва у переговорах між Росією та Україною. Він вважає, що вони "йдуть в нікуди".

Нещодавно американський президент також заявив, що не вважає винним у війні президента України Володимира Зеленського.