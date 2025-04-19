В Лондоне могут согласовать прекращение огня в Украине - что известно

Украинская военная техника. Иллюстративное фото: Генштаб

США намерены провести переговоры с Россией в Лондоне на следующей неделе. Там могут согласовать полное и всеобъемлющее прекращение огня в Украине.

Об этом пишет New York Post.

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В материале говорится, что на следующей неделе в Лондоне могут согласовать прекращение огня, но сейчас возникает вопрос, готова ли к этому Россия. В то же время Украина на 90% поддерживает мирные предложения президента США Дональда Трампа, которые представил госсекретарь США Марко Рубио в Париже на этой неделе.

"Мы намерены провести обсуждение с россиянами, а затем сказать: "Ладно, это ваше лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, на каком этапе находятся обе стороны. И как только мы это поймем, тогда будут определены следующие шаги", — сказал анонимный чиновник США в комментарии изданию.

Но в случае, если этого не произойдет, Трамп готов уйти из-за стола переговоров без участия России, возложив ответственность за конфликт на европейских союзников.

New York Post пишет, что министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с другими чиновниками будут работать над своими пунктами мирного плана. Большинство из них связано с территориальным разделением — где будут проведены линии прекращения огня.

По словам источника, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф может предложить ослабление санкций и, вероятно, размораживание активов. Но в таком случае это будет противоречить предыдущим заявлениям Трампа об усилении финансового давления на Москву.

Напомним, Axios писало, что Трамп готов отказаться от посредничества в переговорах между Россией и Украиной. Он считает, что они "идут в никуда".

Недавно американский президент также заявил, что не считает виновным в войне президента Украины Владимира Зеленского.