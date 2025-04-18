Що буде, якщо проваляться переговори про припинення вогню в Україні — три основні сценарії

Зруйноване росіянами місто Мар'їнка на Донеччині. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Державний секретар США Марко Рубіо вперше за час президентства Дональда Трампа прямо натякнув, що Штати можуть вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні.

Його пряма цитата: "Ми повинні визначити найближчими днями, чи можливий (мир. — Ред.), чи ні, і якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети".

Реклама

Читайте також:

Президент США Дональд Трамп поки що ще зберігає оптимізм. Ще кілька днів тому він точно вірив, що президент Росії Володимир Путін хоче закінчити війну в Україні. Хоча жодних дедлайнів для лідера РФ встановлено не було.

При цьому, не припиняв активно працювати спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який встиг і зустрітися з Володимиром Путіним, і певні резонансні заяви зробити. Зокрема, про "п'ять територій", які Росія офіційно хоче захопити.

Президент України Володимир Зеленський вже встиг відреагувати на заяви Віткоффа. І наголосити, що той прийняв для себе стратегію російської сторони.

Очевидно, ми на порозі серйозних рішень. Які, на жаль, не обов'язково будуть на користь України. Тому варто хоча б спробувати розібратись, які сценарії подальших подій на нас чекають. От і спробуємо.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сценарій перший. США виходять з переговорів

Трампу набридло, Рубіо та Віткофф їдуть в Білий дім та кажуть, що найближчим часом з війною зробити нічого не можна. Це президента США не влаштовує, усі вже зрозуміли, що він любить швидкі рішення. Він виходить в Х або іншу соцмережу і пише: "ВСЕ. З МЕНЕ ДОСИТЬ. ЦЕ БУЛИ ПРЕКРАСНІ, ДУЖЕ ПРЕКРАСНІ СПРОБИ ЗУПИНИТИ ЦЮ ВІЙНУ, ЯКА РОЗПОЧАЛАСЬ ЧЕРЕЗ БАЙДЕНА. АЛЕ ЦЕ НЕ МОЯ ВІЙНА І Я ПРИПИНЯЮ СПРОБИ" (ну він приблизно так і напише, ви ж розумієте).

Що далі? США сходять з "переговорної арени". І Україна залишається... ні, не сам на сам з Росією, є ще підтримка Європи.

Проблема в тому, що підтримка Європи нестабільна і може мати чимало перепон, у тому числі через блокування проукраїнських ініціатив лідерами Угорщини та Словаччини. Ще одна проблема в тому, що у самій Європі вже давно навіть не натякають, а прямо кажуть, що війна їх втомила. І треба йти на перемовини.

Тому: певний період часу Україна зможе витримувати російський тиск завдяки Європі. Але є серйозний ризик, що це не триватиме довго. Як мінімум, тому що вихід США з "української теми" дасть серйозний аргумент опонентам допомоги Україні. Бо якщо США вийшли — чому ми маємо залишатись?

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Сценарій другий. Ви зараз здивуєтесь, але це Китай

США та Китай влаштували "торгову зарубу", і, видається, вже давно не було таких напружених відносин між цими державами.

Якщо Штати вирішать вийти з теми війни в Україні, не варто виключати, що їхнє місце відразу займе Китай. Просто, тому що на даному етапі це для нього вигідно — як політично, так і політично (і це не помилка, це для посилення ефекту).

Ні для кого не секрет, що Китай має значно більше впливу на Росію, ніж Штати. У цьому сценарії Сі Цзіньпін матиме буквально "світову сцену", на який може спробувати показати свою країну більш конструктивною та вмілою, ніж їхні нинішні вороги. Що, звісно ж, теж може дати значні політичні дивіденди.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Сценарій третій. США виходять, Китаю плювати, Європа допомагає як може, але недовго

Це класична "стінка на стінку". І, на жаль, такий варіант теж не виключений. Тому що всі ми, як мінімум, пам'ятаємо 2014 рік та абсолютну інертність як США, так і країн Європи після анексії Криму та вторгнення на Донбасі.

За час повномасштабної війни України значно розширила можливості свого ВПК і поки що, принаймні так виглядає, прогресує в цьому плані ледь не щодня.

Тому наразі це виглядає дуже поганим варіантом. Але аж ніяк не смертельним. Питання у готовності нашого ВПК повноцінно забезпечувати фронт у той момент, ЯКЩО цей сценарій настане. Ну і в мобілізації, без неї теж ніяк.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав терміни, коли очікує реакцію Російської Федерації щодо готовності до мирних переговорів.

Ну а державний секретар Штатів Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати Америки не збираються йти на поступки Росії, які будуть перетинати червоні лінії України і Європи.