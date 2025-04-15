Трамп вірить у те, що Путін хоче закінчити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вірить у те, що російський диктатор Путін нібито хоче закінчити повномасштабну війну в України. Таку думку озвучив представник лідера США Стів Віткофф після зустрічі з главою Кремля.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт 15 квітня.

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф сказав, що вірить у те, що Путін хоче завершити війну проти України. І як зазначила речниця Білого дому, Трамп погоджується з думкою Віткоффа щодо цього.

"У Росії є мотивація для завершення війни — можливо, це перспективи економічного партнерства зі США", — сказала Левітт.

А також додала, що спершу Кремль має піти на припинення вогню, і це було "чітко донесено" Путіну.

Нагадаємо, що нещодавно Стів Віткофф прокоментував перебіг мирних переговорів між Україною та Росією. На його думку, сторони наближаються до важливого етапу.

Крім того, спецпредставник Дональда Трампа заявив, що окрім мирних ініціатив щодо України, є можливість значно змінити формат відносин між США та Росією.