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Віткофф бачить шанс для нової моделі відносин між США та Росією

15 квітня 2025 09:51
Анастасія Постоєнко - Редактор
Віткофф сказав, як Росія та США можуть відновити співпрацю
Зустріч президента РФ Володимира Путіна із представниками США. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф висловив переконання, що окрім мирних ініціатив щодо України, у перспективі є можливість суттєво змінити й формат відносин між США та Росією. За його словами, ключем до цього може стати взаємовигідне економічне співробітництво.

Про це Стів Віткофф заявив в ефірі Fox News.

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"Я вірю, що є шанс змінити відносини Росії та США через вигідні комерційні можливості. Партнерство створює стабільність", — заявив Віткофф.

На його думку, саме економічна взаємозалежність здатна стати платформою для тривалого діалогу та зниження напруження у міжнародних відносинах.

Нагадаємо, також Стів Віткофф заявив, що переговори про перемир'я просуваються, і сказав, які умови ставить Росія

Також президент США висловився про перемир'я в Україні та натякнув на примусові поступки для однієї зі сторін та хоче підписати 90 нових торгівельних угод за 90 днів.

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