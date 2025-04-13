Трамп заявив, що переговори щодо миру в Україні "йдуть добре"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо встановлення миру в Україні, ймовірно, йдуть добре. Але, на його думку, є момент, коли "треба або миритися, або замовкнути".

Про це пише Reuters.

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Заява Трампа щодо миру в Україні

"Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або змиритися, або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", — сказав президент США.

Зазначимо, що у п'ятницю, 11 квітня, спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф відвідав Росію, де провів переговори з президентом Володимиром Путіним. Зустріч тривала понад чотири години.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп "чітко дав зрозуміти", що розчарований в Росії та Україні.

А вчора президент США продовжив санкції проти Росії ще на рік.