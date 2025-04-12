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У Білому домі заявили, що Трамп розчарований РФ та Україною

12 квітня 2025 12:56
Аркадій Пастула - Редактор
Леввіт заявила про розчарування Трампа у Росії та Україні
Речниця Білого дому Керолайн Левітт. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
Аркадій Пастула - Редактор

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп чітко дав зрозуміти своє розчарування в Росії та Україні. За її словами, він хоче завершення бойових дій.

Про це Керолайн Леввіт сказав на пресконференції у Білому домі.

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"Я не випереджатиму президента чи його команду, але вважаю, він чітко дав зрозуміти, що розчарований обома сторонами конфлікту і прагне припинення бойових дій", — наголосив Леввіт.

За його словами, Трамп хоче завершення війни. Речниця Білого дому зазначила, що США мають важелі впливу для мирних переговорів і використають їх. 

"Президент налаштований довести справу до кінця", — додала вона.

Нагадаємо, польський лідер Анджей Дуда заявив, що Трамп — це найкращий шанс для миру в Україні.

Раніше лідер США наголосив, що Росія повинна почати діяти для завершення війни. За його словами, необхідно якнайшвидше почати переговори.

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