Леввіт заявила про розчарування Трампа у Росії та Україні

Речниця Білого дому Керолайн Левітт. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп чітко дав зрозуміти своє розчарування в Росії та Україні. За її словами, він хоче завершення бойових дій.

Про це Керолайн Леввіт сказав на пресконференції у Білому домі.

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Трамп хоче завершення війни в Україні

"Я не випереджатиму президента чи його команду, але вважаю, він чітко дав зрозуміти, що розчарований обома сторонами конфлікту і прагне припинення бойових дій", — наголосив Леввіт.

За його словами, Трамп хоче завершення війни. Речниця Білого дому зазначила, що США мають важелі впливу для мирних переговорів і використають їх.

"Президент налаштований довести справу до кінця", — додала вона.

Нагадаємо, польський лідер Анджей Дуда заявив, що Трамп — це найкращий шанс для миру в Україні.

Раніше лідер США наголосив, що Росія повинна почати діяти для завершення війни. За його словами, необхідно якнайшвидше почати переговори.