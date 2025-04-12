Леввит заявила о разочаровании Трампа в России и Украине

В Белом доме заявили, что Трамп разочарован РФ и Украиной
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп четко дал понять свое разочарование в России и Украине. По ее словам, он хочет завершения боевых действий.
Об этом Кэролайн Леввит сказал на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп хочет завершения войны в Украине
"Я не буду опережать президента или его команду, но считаю, он четко дал понять, что разочарован обеими сторонами конфликта и стремится к прекращению боевых действий", — подчеркнул Леввит.
По его словам, Трамп хочет завершения войны. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что США имеют рычаги влияния для мирных переговоров и используют их.
"Президент настроен довести дело до конца", — добавила она.
Напомним, польский лидер Анджей Дуда заявил, что Трамп — это лучший шанс для мира в Украине.
Ранее лидер США подчеркнул, что Россия должна начать действовать для завершения войны. По его словам, необходимо как можно быстрее начать переговоры.
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