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В Белом доме заявили, что Трамп разочарован РФ и Украиной

12 апреля 2025 12:56
Аркадий Пастула - Редактор
Леввит заявила о разочаровании Трампа в России и Украине
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
Аркадий Пастула - Редактор

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп четко дал понять свое разочарование в России и Украине. По ее словам, он хочет завершения боевых действий.

Об этом Кэролайн Леввит сказал на пресс-конференции в Белом доме.

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"Я не буду опережать президента или его команду, но считаю, он четко дал понять, что разочарован обеими сторонами конфликта и стремится к прекращению боевых действий", — подчеркнул Леввит.

По его словам, Трамп хочет завершения войны. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что США имеют рычаги влияния для мирных переговоров и используют их.

"Президент настроен довести дело до конца", — добавила она.

Напомним, польский лидер Анджей Дуда заявил, что Трамп — это лучший шанс для мира в Украине.

Ранее лидер США подчеркнул, что Россия должна начать действовать для завершения войны. По его словам, необходимо как можно быстрее начать переговоры.

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