Дуда назвав Трампа шансом на мир в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп є найкращим шансом для миру в Україні. Крім того, він закликав союзників зберігати спокій щодо тарифної політики.

Про це Анджей Дуда сказав для Sky News у суботу, 12 квітня.

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Дуда вважає, що Трамп має певне уявлення щодо російського лідера Володимира Путіна. За його словами, лідер США відмовляється покладатися на компетентність свого перемовника Стіва Віткоффа, який 11 квітня відвідав Москву.

Президент Польщі нагадав, що під час свого першого терміну Трамп розгромив "Північний потік-2" та енергетичні плани Путіна. Він зазначив, що це свідчить про те, що американський лідер добре розуміє, як діяти, аби завдати болісного удару.

"Якщо хтось і може змусити Росію припинити війну, то, швидше за все, лише президент Сполучених Штатів. Питання в тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб зробити це — адже для Європи, яка є сусідом Росії, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим і тривалим", — сказав Дуда.

Нагадаємо, 11 квітня у Росії відбулися переговори Віткоффа та Путіна, які обговорили війну в Україні.

Раніше Трамп звернувся до російської влади з закликом якнайшвидше розпочати переговори про завершення бойових дій.