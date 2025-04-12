Дуда назвал Трампа шансом на мир в Украине

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является лучшим шансом для мира в Украине. Кроме того, он призвал союзников сохранять спокойствие в отношении тарифной политики.

Об этом Анджей Дуда сказал для Sky News в субботу, 12 апреля.

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Трамп — шанс для мира в Украине

Дуда считает, что Трамп имеет определенное представление о российском лидере Владимире Путине. По его словам, лидер США отказывается полагаться на компетентность своего переговорщика Стива Уиткоффа, который 11 апреля посетил Москву.

Президент Польши напомнил, что во время своего первого срока Трамп разгромил "Северный поток-2" и энергетические планы Путина. Он отметил, что это свидетельствует о том, что американский лидер хорошо понимает, как действовать, чтобы нанести болезненный удар.

"Если кто-то и может заставить Россию прекратить войну, то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным, чтобы сделать это — ведь для Европы, которая является соседом России, осуществляющей агрессию против Украины, также очень важно, чтобы мир был справедливым и длительным", — сказал Дуда.

Напомним, 11 апреля в России состоялись переговоры Уиткоффа и Путина, которые обсудили войну в Украине.

Ранее Трамп обратился к российским властям с призывом как можно быстрее начать переговоры о завершении боевых действий.