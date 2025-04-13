Трамп заявил, что переговоры по миру в Украине "идут хорошо"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по установлению мира в Украине, вероятно, идут хорошо. Но, по его мнению, есть момент, когда "надо либо мириться, либо замолчать".

Об этом пишет Reuters.

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Заявление Трампа относительно мира в Украине

"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь. Наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого получится, но я думаю, что все идет хорошо", — сказал президент США.

Отметим, что в пятницу, 11 апреля, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф посетил Россию, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Встреча длилась более четырех часов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп "четко дал понять", что разочарован в России и Украине.

А вчера президент США продлил санкции против России еще на год.