Трамп продовжив санкції США проти Росії ще на рік

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії. Вони діятимуть ще один рік.

Про це повідомляє Clash Report з посиланням на Федеральний реєстр США у суботу, 12 квітня.

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Відомо, що йдеться про санкції, які раніше запроваджував Джо Байден.

"Трамп підписав указ про продовження на один рік пакету санкцій Байдена проти Росії", — йдеться у повідомленні.

Допис Clash Report. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 квітня український лідер Володимир Зеленський запровадив санкції проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альону Шевцову.

Раніше обмеження були запроваджені проти проросійських діячів та журналістів.