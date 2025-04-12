Трамп продовжив санкції США проти Росії ще на рік

Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії. Вони діятимуть ще один рік.
Про це повідомляє Clash Report з посиланням на Федеральний реєстр США у суботу, 12 квітня.
Санкції США проти Росії
Відомо, що йдеться про санкції, які раніше запроваджував Джо Байден.
"Трамп підписав указ про продовження на один рік пакету санкцій Байдена проти Росії", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 квітня український лідер Володимир Зеленський запровадив санкції проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альону Шевцову.
Раніше обмеження були запроваджені проти проросійських діячів та журналістів.
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