Зеленський 12 квітня ввів санкції проти чотирьох осіб — перелік

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про нові санкції проти чотирьох осіб. Йдеться про Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альону Шевцову.

Про це йдеться в указі глави держави у суботу, 12 квітня.

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Нові санкції проти чотирьох осіб

"Постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

Рішення РНБО

РНБО вирішила підтримати внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій.

"Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України разом з Національним банком України та Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в указі.

МЗС наказали поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій.

Санкції введено проти:

Сергія Арбузова — колишній перший віцепрем'єр-міністр України, на початку 2014 року виконував обов'язки прем'єр-міністра України, ексочільник Нацбанку;

Андрія Клюєва — колишній секретар РНБО, колишній глава Адміністрації президента України та нардеп, був одним з лідерів "Партії регіонів";

Віктора Поліщука — бізнесмен, колишній власник ТРЦ "Гулівер" у Києві та мережі магазинів "Ельдорадо";

Альони Шевцової — співвласниця "Айбокс Банку", який причетний до відмивання понад 5 млрд гривень для казино.

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський погодив санкції проти проросійських діячів та журналістів.

Раніше віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина взяла участь в засіданні Єврокомісії щодо посилення санкцій проти РФ.