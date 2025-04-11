Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У п'ятницю, 11 квітня, Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти проросійських діячів та журналістів. У список потрапили 71 людина та 18 медіа.

Про це говориться в указах №229/2025 та №230/2025, які оприлюднено на сайті Президента України.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про нові санкції проти пропагандистів

"Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті. Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ — незабаром", — повідомив Зеленський в Telegram.

У список потрапили 71 людина та 18 медіа, які поширюють російську пропаганду.

Президент України запровадив санкції проти кількох відомих осіб, серед яких колишній керівник каналу "112" Артем Марчевський, політологи Вадим Карасев, Денис Жарких та Андрій Мішин, а також телеведучий і блогер Олександр Шелест.

Також серед підсанкційних — російський пропагандист Олександр Сладков, так званий "воєнкор" Данило Безсонов, продюсер Юрій Бардаш, уродженець Маріуполя, а нині російський співак і пропагандист Акім Апачев (Яким Гасанов).

До переліку потрапив і медіапроєкт Медведчука "Другая Украина".

Додаток із підсанкційними. Фото: скріншот

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що за деяких умов може послабити санкційний тиск на Росію.

Натомість Володимир Зеленський назвав таку ініціативу недоречною і пояснив, коли послаблення санкцій проти Росії може відбутися.