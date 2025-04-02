Зеленський пояснив, чому США мають посилити санкційний тиск проти Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія порушує обіцянки, надані через США, щодо припинення ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Глава держави додав, що через порушення всіх вимог та обіцянок, США мають посилити санкційний тиск на Росію.

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

Читайте також:

Зеленський прокоментував необхідність санкційного тиску на Росію

Вашингтон зобов'язав Росію утриматися від атак на енергетику та встановити режим припинення вогню на воді. За словами Володимира Зеленського, окремою темою перемовин стала ініціатива США повернути в Україну незаконно депортованих дітей, а також сприяти збільшенню кількості обмінів полоненими — як військовими, так і цивільними.

Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що попри обіцянки, Росія не дотримується взятих на себе зобов’язань. Україна щоденно передає партнерам докази ракетних ударів по енергетичних об'єктах, а процес моніторингу виконання домовленостей, на його думку, недостатньо ефективний.

"Ми дуже надіємося, що президент Трамп, у нього є всі ці відповідні інструменти, щоб посилити санкційний диск на російську сторону. Тут дуже важливий моніторинг виконання тих чи інших домовленостей. Поки що ми вважаємо, що моніторингового процесу на високому рівні немає. Але ми зі свого боку майже щоденно передаємо на рівні різних інституцій інформацію щодо порушення Росією домовленості не бити ракетами по енергетиці. Ми передаємо цю інформацію США. і бачимо що Америка починає по трохи це розуміти", — заявив Зеленський.

Зеленський закликав до рішучих дій, а не лише до заяв. Він наголосив, що Україна виконує свої зобов’язання перед США, тоді як Росія їх ігнорує, через що страждають виключно українські громадяни.

"Для нас дуже важливо, щоб були спільні кроки. Для нас слів замало при всій повазі до всіх стратегічних партнерів. Для нас дуже важливі санкції, тому що те, про що ми говорили з Америкою, ми робимо. Те, що Росія домовлялась вона не робить. Страждаємо тільки ми. Страждають тільки українські люди. Тому чи чекаємо санкційних кроків Америки", – зазначив президент.

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що за деяких умов може послабити санкційний тиск на Росію.

Натомість Володимир Зеленський назвав таку ініціативу недоречною і пояснив, коли послаблення санкцій проти Росії може відбутися.

Тим часом Єврорада ввела нові санкції проти Білорусі.