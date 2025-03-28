Санкції ЄС проти Білорусі — Євросоюз ввів нові обмеження

Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Європейська Рада ввела санкції ще проти 25 осіб та семи організацій, відповідальних за підрив демократії та верховенства права в Білорусі. Також обмеження застосували через сприяння внутрішнім репресіям та за військову співпрацю з Росією на підтримку війни проти України.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Ради ЄС в четвер, 28 березня.

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Нові санкції проти Білорусі

Під нові санкції потрапив заступник голови Центральної виборчої комісії, а також секретар та її члени. У заяві зазначається, що вибори лідера Білорусі, які ЦВК організувала у 2025 році, не були ні вільними, ні чесними. Крім того, у список потрапив і Олег Раманов — голова найбільшої політичної партії у білоруському парламенті.

Санкції застосували й проти дев'ятьох суддів. Вони винесли вироки проти людей, які не погоджувались із режимом Лукашенка. Також обмежувальні заходи запровадили щодо членів білоруського урядового органу, підпорядкованого безпосередньо Лукашенку, яким займається управлінням його майном. Низка компаній та бізнесменів також потрапили у список санкцій.

"ЄС підтримує народ Білорусі та непохитно підтримує прагнення білоруського народу до вільної, демократичної, суверенної та незалежної Білорусі як частини мирної Європи", — йдеться у заяві.

Наразі обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі поширюються на 310 фізичних та 46 юридичних осіб. Йдеться про замороження активів та заборону компаніям ЄС надавати їм кошти. Також фізичні особи не можуть в'їжджати або проїжджати транзитом через територію ЄС.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 25 березня знову вступив на пост. Політик заявив, що він "щасливий президент".

Також ми писали про те, що білоруський диктатор доручив провести геологічне вивчення надр країни. Лукашенко прагне знайти рідкісноземельні метали.