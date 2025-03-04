Видобуток корисних копалин — Лукашенко хоче шукати рідкісноземельні метали у Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив провести геологічне вивчення надр країни. Він хоче знайти рідкісноземельні метали.

Про це пише Белта.

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Лукашенко під час наради щодо кадрових питань і стратегічних завдань уряду наголосив, що тему рідкісноземельних металів активно розвивають у США, і висловив припущення, що й у Білорусі можуть бути значні запаси корисних копалин.

"Рідкісноземельні метали вимовляє тільки Трамп у Сполучених Штатах Америки. Ви поки над цим не задумувалися. Їх у землі багато не буває. Може, у нас їх не менше, ніж в інших?" — сказав він.

За словами диктатора, білоруська геологорозвідка розвинена на низькому рівні, а питання пошуку цінних мінералів випадає з поля зору фахівців.

"Кажуть, що в нас у відвалах є рідкісноземельні мінерали. Треба дослідити й інше: хімію, нафту, газ і всі корисні копалини", — підкреслив Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі додав, що наказав міністру природних ресурсів активізувати роботу щодо досліджень та відзначив, що за мінералами — майбутнє.

"Треба копати, треба дивитися, що є у нас в землі", — підсумував він.

Раніше Росія запропонувала адміністрації Дональда Трампа потенційну угоду, згідно з якою Сполучені Штати отримають у власність рідкоземельні мінерали.

Також ми писали, що Франція веде переговори з Україною про видобуток корисних копалин для свого ВПК.