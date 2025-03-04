Добыча полезных ископаемых — Лукашенко хочет искать редкоземельные металлы в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил провести геологическое изучение недр страны. Он хочет найти редкоземельные металлы.

Об этом пишет Белта.

Читайте также:

Лукашенко взял пример с Трампа

Лукашенко во время совещания по кадровым вопросам и стратегическим задачам правительства отметил, что тему редкоземельных металлов активно развивают в США, и высказал предположение, что и в Беларуси могут быть значительные запасы полезных ископаемых.

"Редкоземельные металлы произносит только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы пока над этим не задумывались. Их в земле много не бывает. Может, у нас их не меньше, чем у других? " — сказал он.

По словам диктатора, белорусская геологоразведка развита на низком уровне, а вопрос поиска ценных минералов выпадает из поля зрения специалистов.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо исследовать и другое: химию, нефть, газ и все полезные ископаемые", — подчеркнул Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что приказал министру природных ресурсов активизировать работу по исследованиям и указал, что за минералами — будущее.

"Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", — подытожил он.

Ранее Россия предложила администрации Дональда Трампа потенциальную сделку, согласно которой Соединенные Штаты получат в собственность редкоземельные минералы.

Также мы писали, что Франция ведет переговоры с Украиной о добыче полезных ископаемых для своего ВПК.