У Франції повідомили про власні переговори з Україною щодо корисних копалин

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Фото: Reuters

Франція з жовтня 2024 року веде переговори з Україною про видобуток українських корисних копалин для свого військово-промислового комплексу. Український президент Володимир Зеленський зробив низку пропозицій не лише США, але й Франції.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в ефірі franceinfo у четвер, 27 лютого.

Читайте також:

Франція веде переговори щодо корисних копалин

Очільник міноборони Франції зазначив, що його країна працює над цим питанням з осені минулого року. Саме тоді Зеленський під час візиту до Парижа "включив питання сировини до свого плану перемоги".

"Володимир Зеленський і його команда побачили, що питання сировини може бути одним з елементів угоди з нами, щоб створити стійкість. Тож президент Трамп не зовсім вигадав це, бо це зробили самі українці", — розповів міністр.

Лекорню зауважив, що українські ресурси будуть використовуватись для виробництва військових матеріалів.

"Наша оборонна промисловість потребуватиме низки ключових видів сировини для власних систем озброєнь не лише наступного року, але й протягом наступних 30−40 років", — наголосив він.

Глава Міноборони Франції також додав, що економічні питання завжди переплітаються з військовими.

"Хочемо ми цього чи ні, але економічні питання завжди переплітаються з питаннями військово-стратегічними чи безпековими", — підкреслив Лекорню.

Він наголосив, що в першу чергу ці питання стосуються енергетики.

Раніше видання Politico писало, що Європейський Союз представив Україні альтернативну угоду щодо видобутку критично важливих матеріалів. Згодом ця інформація була спростована речником Єврокомісії Томасом Реньє.