Кабмін схвалив угоду зі США щодо корисних копалин

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що сьогодні уряд прийме важливе рішення, необхідне для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами щодо створення Інвестиційного фонду відбудови. Цей фонд стане важливим етапом у процесі відновлення країни після війни та матиме шість ключових аспектів.

Про це Денис Шмигаль написав в Telegram 26 лютого.

Читайте також:

Що відомо про рішення Уряду щодо угоди з США

За словами Шмигаля, Україна та США спільно створять Інвестиційний фонд відбудови, який буде мати спільну власність і управлятися урядами обох країн.

Водночас, надра та природні ресурси України залишаються вітчизняною власністю — їх не передаватимуть ані США, ані будь-яким іншим сторонам.

Крім того, Україна зобов’язується вносити до фонду 50% майбутніх надходжень від використання своїх природних ресурсів. Зі свого боку, США також внесуть до фонду фінансові ресурси, інструменти та інші активи, важливі для відновлення країни.

Всі зібрані кошти будуть спрямовані виключно на інвестиції в проекти відбудови України, що, по суті, є фондом для майбутніх поколінь українців. І, нарешті, угода враховує всі зобов'язання України в межах процесу євроінтеграції, що гарантує відсутність суперечностей з європейськими зобов'язаннями.

Раніше ми писали, що з'явився повний текст угоди про копалини між Україною та США. Підписати документ планують під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Також глава держави наголосив, що успіх угоди буде залежати від розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом.