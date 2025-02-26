Кабмин одобрил соглашение с США по полезным ископаемым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что сегодня правительство примет важное решение, необходимое для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления. Этот фонд станет важным этапом в процессе восстановления страны после войны и будет иметь шесть ключевых аспектов.

Об этом Денис Шмыгаль написал в Telegram 26 февраля.

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По словам Шмыгаля, Украина и США совместно создадут Инвестиционный фонд восстановления, который будет иметь общую собственность и управляться правительствами обеих стран.

В то же время, недра и природные ресурсы Украины остаются отечественной собственностью — их не будут передавать ни США, ни любым другим сторонам.

Кроме того, Украина обязуется вносить в фонд 50% будущих поступлений от использования своих природных ресурсов. Со своей стороны, США также внесут в фонд финансовые ресурсы, инструменты и другие активы, важные для восстановления страны.

Все собранные средства будут направлены исключительно на инвестиции в проекты восстановления Украины, что, по сути, является фондом для будущих поколений украинцев. И, наконец, соглашение учитывает все обязательства Украины в рамках процесса евроинтеграции, что гарантирует отсутствие противоречий с европейскими обязательствами.

Ранее мы писали, что появился полный текст соглашения об ископаемых между Украиной и США. Подписать документ планируют во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Также глава государства подчеркнул, что успех соглашения будет зависеть от разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.