Чи планує ЄС угоду щодо надр з Україною — відповідь Єврокомісії

Засідання Європейської комісії. Фото: commission.europa.eu

У Єврокомісії спростували інформацію, що Євросоюз напередодні нібито запропонував Україні власну угоду щодо корисних копалин. При цьому ЄС буде продовжувати підтримку України.

Про це сказав речник Єврокомісії Томас Реньє на пресконференції 25 лютого.

Читайте також:

Чи дійсно ЄС планує угоду с Україною

"Пропозиції немає. З 2021 року ЄС має партнерство з Україною щодо критичної сировини, формалізоване через наш меморандум про взаєморозуміння. Тож це було підписано чотири роки тому", — сказав речник.

Також у повідомленні додали, що у партнерстві йдеться виключно про співпрацю з Україною, а не про якусь конкуренцію зі США.

"Справді, у нас є меморандум про взаєморозуміння, ми підтвердили нашу прихильність до нього, і ми, звичайно, з нетерпінням чекаємо на його реалізацію", — сказав речник ЄК.

Він наголосив, що ЄС підтримує Україну і буде продовжувати це робити, оскільки Україна бореться за безпеку всього континенту.

Раніше стало відомо, що ЄС нібито запропонував Україні власну угоду щодо корисних копалин.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилися подробиці угоди про корисні копалини між США та Україною.