Планирует ли ЕС соглашение по недрам с Украиной - ответ Еврокомиссии

Планирует ли ЕС договор по недрам с Украиной — ответ Еврокомиссии
В Еврокомиссии опровергли информацию, что Евросоюз накануне якобы предложил Украине собственное соглашение по полезным ископаемым. При этом ЕС будет продолжать поддержку Украины.
Об этом сказал представитель Еврокомиссии Томас Ренье на пресс-конференции 25 февраля.
Действительно ли ЕС планирует соглашение с Украиной
"Предложения нет. С 2021 года ЕС имеет партнерство с Украиной по критическому сырью, формализованное через наш меморандум о взаимопонимании. Поэтому это было подписано четыре года назад", — сказал представитель.
Также, в сообщении добавили, что в партнерстве речь идет исключительно о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-то конкуренции с США.
"Действительно, у нас есть меморандум о взаимопонимании, мы подтвердили нашу приверженность ему, и мы, конечно, с нетерпением ждем его реализации", — сказал представитель ЕК.
Он подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину и будет продолжать это делать, поскольку Украина борется за безопасность всего континента.
Ранее стало известно, что ЕС якобы предложил Украине собственное соглашение по полезным ископаемым.
Напомним, в СМИ появились подробности соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.
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