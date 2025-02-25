Планирует ли ЕС соглашение по недрам с Украиной - ответ Еврокомиссии

Заседание Европейской комиссии. Фото: Минобразования

В Еврокомиссии опровергли информацию, что Евросоюз накануне якобы предложил Украине собственное соглашение по полезным ископаемым. При этом ЕС будет продолжать поддержку Украины.

Об этом сказал представитель Еврокомиссии Томас Ренье на пресс-конференции 25 февраля.

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Действительно ли ЕС планирует соглашение с Украиной

"Предложения нет. С 2021 года ЕС имеет партнерство с Украиной по критическому сырью, формализованное через наш меморандум о взаимопонимании. Поэтому это было подписано четыре года назад", — сказал представитель.

Также, в сообщении добавили, что в партнерстве речь идет исключительно о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-то конкуренции с США.

"Действительно, у нас есть меморандум о взаимопонимании, мы подтвердили нашу приверженность ему, и мы, конечно, с нетерпением ждем его реализации", — сказал представитель ЕК.

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину и будет продолжать это делать, поскольку Украина борется за безопасность всего континента.

Ранее стало известно, что ЕС якобы предложил Украине собственное соглашение по полезным ископаемым.

Напомним, в СМИ появились подробности соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.