Лукашенко пригрозив Європі та Україні

Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко висловив думку, що можлива домовленість між Росією та США може призвести до негативних наслідків для Європи та України. Крім того, він закликав до припинення вогню.

Про це заявив Лукашенко під час виступу в Кремлі у четвер, 13 березня.

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"Знову таке, пробачте, "пророцтво"... Якщо Росія домовиться із США, — "труба" Європі та Україні разом узятим", — сказав Лукашенко.

Він також виступив із закликом: "Не треба війни", сидячи поруч з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Давайте домовлятися..." — сказав він.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко заявив, що готовий організувати переговори президентів Росії, України та США в Мінську. За його словами, потрібно "спокійно сісти та домовитись".

Крім того, видання NYT повідомило, що США запропонували Лукашенку угоду. Йому пропонують звільнити політичних в'язнів у відповідь на скасування частини санкцій.