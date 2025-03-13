Лукашенко пригрозил Европе и Украине

Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выразил мнение, что возможная договоренность между Россией и США может привести к негативным последствиям для Европы и Украины. Кроме того, он призвал к прекращению огня.

Об этом заявил Лукашенко во время выступления в Кремле в четверг, 13 марта.

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"Опять такое, простите, "пророчество"... Если Россия договорится с США, — "труба" Европе и Украине вместе взятым", — сказал Лукашенко.

Он также выступил с призывом: "Не надо войны", сидя рядом с президентом России Владимиром Путиным.

"Давайте договариваться..." — сказал он.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил, что готов организовать переговоры президентов России, Украины и США в Минске. По его словам, нужно "спокойно сесть и договориться".

Кроме того, издание NYT сообщило, что США предложили Лукашенко сделку. Ему предлагают освободить политических заключенных в ответ на отмену части санкций.