Лукашенко знову склав присягу на посаду лідера Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS

Олександр Лукашенко у вівторок, 25 березня, вже всьоме офіційно вступив на посаді лідера Білорусі. Відомо, що він вже склав присягу.

Про це повідомляють білоруські Telegram-канал.

Читайте також:

Лукашенко знову став президентом

Під час присяги він заявив, що "білоруси — мирні люди, а Білорусь — країна миролюбна".

"Ми — за справедливий мир і вирішення будь-яких проблем шляхом діалогу", — сказав він.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото: "ПулПервого"

Лукашенко наголосив, що він "щасливий президент". За його словами, у Білорусі "хочеться жити".

Своїми пріоритетами він назвав національні інтереси, безпеку країни і людей.

"Вступаючи на посаду глави держави, я беру на себе найбільшу відповідальність вірою і правдою служити білоруському народу, героїчному народу. Це величезна честь, обов'язок і священний обов'язок. Запевняю вас, що головними пріоритетами в моїй діяльності завжди були і залишаються, а також залишаться національні інтереси, безпека країни і людей", — заявив Лукашенко.

Він сказав, що в найближчі пʼять років Білорусі потрібно "набрати таку міць, щоб вистачило на довгу дистанцію".

Зазначимо, Лукашенко єдиний "лідер" Білорусі за весь час незалежності країни. На посаді він перебуває з 1994 року.

Нагадаємо, Лукашенко припустив, що потенційна угода між Росією та США може мати негативні наслідки для Європи та України.

Також Лукашенко наказав провести геологічні дослідження надр Білорусі з метою виявлення родовищ рідкісноземельних металів.