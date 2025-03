Лукашенко снова принял присягу на должность лидера Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS

Александр Лукашенко во вторник, 25 марта, уже в седьмой раз официально вступил в должность лидера Беларуси. Известно, что он уже принял присягу.

Об этом сообщают белорусские Telegram-канал.

Лукашенко снова стал президентом

Во время присяги он заявил, что "белорусы — мирные люди, а Беларусь — страна миролюбивая".

"Мы — за справедливый мир и решение любых проблем путем диалога", — сказал он.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: "ПулПервого"

Лукашенко подчеркнул, что он "счастливый президент". По его словам, в Беларуси "хочется жить".

Своими приоритетами он назвал национальные интересы, безопасность страны и людей.

"Вступая в должность главы государства, я беру на себя величайшую ответственность верой и правдой служить белорусскому народу, героическому народу. Это огромная честь, долг и священный долг. Уверяю вас, что главными приоритетами в моей деятельности всегда были и остаются, а также останутся национальные интересы, безопасность страны и людей", — заявил Лукашенко.

Он сказал, что в ближайшие пять лет Беларуси нужно "набрать такую мощь, чтобы хватило на длинную дистанцию".

Отметим, Лукашенко — единственный "лидер" Беларуси за все время независимости страны. На посту он находится с 1994 года.

Напомним, Лукашенко предположил, что потенциальное соглашение между Россией и США может иметь негативные последствия для Европы и Украины.

Также Лукашенко приказал провести геологические исследования недр Беларуси с целью выявления месторождений редкоземельных металлов.