Санкции ЕС против Беларуси — Евросоюз ввел новые ограничения

Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Европейский Совет ввел санкции еще против 25 человек и семи организаций, ответственных за подрыв демократии и верховенства права в Беларуси. Также ограничения применили из-за содействия внутренним репрессиям и за военное сотрудничество с Россией в поддержку войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС в четверг, 28 марта.

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Новые санкции против Беларуси

Под новые санкции попал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, а также секретарь и ее члены. В заявлении отмечается, что выборы лидера Беларуси, которые ЦИК организовала в 2025 году, не были ни свободными, ни честными. Кроме того, в список попал и Олег Раманов — председатель крупнейшей политической партии в белорусском парламенте.

Санкции применили и против девяти судей. Они вынесли приговоры против людей, которые не соглашались с режимом Лукашенко. Также ограничительные меры ввели в отношении членов белорусского правительственного органа, подчиненного непосредственно Лукашенко, который занимается управлением его имуществом. Ряд компаний и бизнесменов также попали в список санкций.

"ЕС поддерживает народ Беларуси и непоколебимо поддерживает стремление белорусского народа к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы", — говорится в заявлении.

Сейчас ограничительные меры ЕС против Беларуси распространяются на 310 физических и 46 юридических лиц. Речь идет о замораживании активов и запрете компаниям ЕС предоставлять им средства. Также физические лица не могут въезжать или проезжать транзитом через территорию ЕС.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 25 марта снова вступил на пост. Политик заявил, что он "счастливый президент".

Также мы писали о том, что белорусский диктатор поручил провести геологическое изучение недр страны. Лукашенко стремится найти редкоземельные металлы.