Зеленский объяснил, почему США должны усилить санкционное давление против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушает обещания, данные через США, о прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Глава государства добавил, что из-за нарушения всех требований и обещаний, США должны усилить санкционное давление на Россию.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

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Вашингтон обязал Россию воздержаться от атак на энергетику и установить режим прекращения огня на воде. По словам Владимира Зеленского, отдельной темой переговоров стала инициатива США вернуть в Украину незаконно депортированных детей, а также поспособствовать увеличению количества обменов пленными — как военными, так и гражданскими.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что несмотря на обещания, Россия не придерживается взятых на себя обязательств. Украина ежедневно передает партнерам доказательства ракетных ударов по энергетическим объектам, а процесс мониторинга выполнения договоренностей, по его мнению, недостаточно эффективен.

"Мы очень надеемся, что президент Трамп, у него есть все эти соответствующие инструменты, чтобы усилить санкционный диск на российскую сторону. Здесь очень важен мониторинг выполнения тех или иных договоренностей. Пока мы считаем, что мониторингового процесса на высоком уровне нет. Но мы со своей стороны почти ежедневно передаем на уровне различных институтов информацию о нарушении Россией договоренности не бить ракетами по энергетике. Мы передаем эту информацию США. и видим что Америка начинает по чуть-чуть это понимать", — заявил Зеленский.

Зеленский призвал к решительным действиям, а не только к заявлениям. Он отметил, что Украина выполняет свои обязательства перед США, тогда как Россия их игнорирует, из-за чего страдают исключительно украинские граждане.

"Для нас очень важно, чтобы были совместные шаги. Для нас слов мало при всем уважении ко всем стратегическим партнерам. Для нас очень важны санкции, потому что то, о чем мы говорили с Америкой, мы делаем. То, что Россия договаривалась она не делает. Страдаем только мы. Страдают только украинские люди. Поэтому ждем санкционных шагов Америки", — отметил президент.

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что при некоторых условиях может ослабить санкционное давление на Россию.

Зато Владимир Зеленский назвал такую инициативу неуместной и объяснил, когда ослабление санкций против России может произойти.

Тем временем Евросовет ввел новые санкции против Беларуси.