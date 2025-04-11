Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов

Зеленский ввел санкции против пророссийских деятелей и медиа
В пятницу, 11 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пророссийских деятелей и журналистов. В список попали 71 человек и 18 медиа.
Об этом говорится в указах №229/2025 и №230/2025, которые обнародованы на сайте Президента Украины.
Что известно о новых санкциях против пропагандистов
"Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте. Готовится и еще одно решение СНБО по функционерам. Указ — вскоре", — сообщил Зеленский в Telegram.
В список попали 71 человек и 18 медиа, которые распространяют российскую пропаганду.
Президент Украины ввел санкции против нескольких известных лиц, среди которых бывший руководитель канала "112" Артем Марчевский, политологи Вадим Карасев, Денис Жарких и Андрей Мишин, а также телеведущий и блогер Александр Шелест.
Также среди подсанкционных — российский пропагандист Александр Сладков, так называемый "военкор" Даниил Бессонов, продюсер Юрий Бардаш, уроженец Мариуполя, а ныне российский певец и пропагандист Аким Апачев (Аким Гасанов).
В перечень попал и медиапроект Медведчука "Другая Украина".
Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что при некоторых условиях может ослабить санкционное давление на Россию.
Зато Владимир Зеленский назвал такую инициативу неуместной и объяснил, когда ослабление санкций против России может произойти.
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