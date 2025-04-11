Стефанішина взяла участь у засіданні Європейської комісії щодо арешту російських активів

Стефанішина взяла учать в засіданні з питань активів РФ
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина взяла участь в засіданні Робочої групи Європейської комісії з питань арешту та конфіскації російських активів. Головні теми — посилення санкційного тиску та арешт майна спонсорів війни.
Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України у Facebook.
Засідання Task Force Freeze and Seize
"Серед основних тем зустрічі — подальші кроки для посилення санкційного тиску на Кремлівський режим, а також заходи з арешту й конфіскації активів фізичних і юридичних осіб, причетних до спонсорування збройної агресії Росії проти України", — йдеться у повідомленні.
На засіданні Стефанішина наголосила, що важливими є не лише ефективні санкції, а й виявлення всього майна, що підпадає під обмеження.
Вона також підкреслила готовність України посилювати співпрацю з європейськими партнерами в цій сфері.
"Україна зібрала значний обсяг даних, що підтверджує прямий зв’язок підсанкційних осіб, компаній і секторів, на які поширюються обмеження, з фінансуванням російської агресії та підтримкою військової машини РФ. Ми готові надати цю інформацію будь-якій державі-члену ЄС та розраховуємо на тісну координацію зусиль", — зазначила Стефанішина.
Відомо, що робочу групу Європейської комісії з питань заморожування та конфіскації активів створили в березні 2022 року. Вона необхідна для забезпечення ефективного виконання санкцій. Метою робочої групи є виявлення, заморожування та конфіскація активів осіб, які підтримують російську агресію.
До складу групи входять представники всіх 27 країн ЄС, а також Єврокомісії, Євроюсту, Європолу та інших відповідних організацій.
Нагадаємо, 10 квітня Президент Володимир Зеленський анонсував українські санкції проти Росії.
Раніше глава держави повідомив, що РФ намагається знайти можливість, аби повернути собі заморожені активи.
Читайте Новини.LIVE!