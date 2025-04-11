Стефанішина взяла участь у засіданні Європейської комісії щодо арешту російських активів

Засідання Task Force Freeze and Seize. Фото: facebook.com/minjust.official

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина взяла участь в засіданні Робочої групи Європейської комісії з питань арешту та конфіскації російських активів. Головні теми — посилення санкційного тиску та арешт майна спонсорів війни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України у Facebook.

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Засідання Task Force Freeze and Seize

"Серед основних тем зустрічі — подальші кроки для посилення санкційного тиску на Кремлівський режим, а також заходи з арешту й конфіскації активів фізичних і юридичних осіб, причетних до спонсорування збройної агресії Росії проти України", — йдеться у повідомленні.

На засіданні Стефанішина наголосила, що важливими є не лише ефективні санкції, а й виявлення всього майна, що підпадає під обмеження.

Вона також підкреслила готовність України посилювати співпрацю з європейськими партнерами в цій сфері.

"Україна зібрала значний обсяг даних, що підтверджує прямий зв’язок підсанкційних осіб, компаній і секторів, на які поширюються обмеження, з фінансуванням російської агресії та підтримкою військової машини РФ. Ми готові надати цю інформацію будь-якій державі-члену ЄС та розраховуємо на тісну координацію зусиль", — зазначила Стефанішина.

Відомо, що робочу групу Європейської комісії з питань заморожування та конфіскації активів створили в березні 2022 року. Вона необхідна для забезпечення ефективного виконання санкцій. Метою робочої групи є виявлення, заморожування та конфіскація активів осіб, які підтримують російську агресію.

До складу групи входять представники всіх 27 країн ЄС, а також Єврокомісії, Євроюсту, Європолу та інших відповідних організацій.

Допис Міністерства юстиції України. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 квітня Президент Володимир Зеленський анонсував українські санкції проти Росії.

Раніше глава держави повідомив, що РФ намагається знайти можливість, аби повернути собі заморожені активи.