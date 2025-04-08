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Зеленський заявив, що РФ хоче повернути собі заморожені активи

8 квітня 2025 17:17
Аркадій Пастула - Редактор
Росія намагається повернути заморожені активи — заява Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче знайти можливість повернути собі заморожені активи. За його словами, країна працює, аби партнери не знімали санкції з Москви.

Про це український лідер повідомив на пресконференції у вівторок, 8 квітня.

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Росія хоче повернути заморожені активи

"Ми отримали інформацію, що росіяни хотіли знайти можливість якимось чином повернути заморожені свої активи", — розповів глава держави.

За його словами, Україна працює над тим, щоб партнери, особливо європейські, не знімали ніякі формати санкцій з РФ.

"Я думаю, що поки нервувати не треба. Ми бачимо, окрім угорського голосу, ми бачимо зараз обʼєднані зусилля і розуміння, що санкції будь-які, включаючи і заморожені активи, не будуть зніматися з Російської Федерації. Над цим всім треба працювати", — додав Зеленський.

Нагадаємо, український лідер заявив, що РФ хоче "виторгувати" собі зняття санкцій, однак Європа точно цього не зробить.

Раніше Зеленський закликав Сполучені Штати Америки посилити санкційний тиск на Росію.

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