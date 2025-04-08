Росія намагається повернути заморожені активи — заява Зеленського

Зеленський заявив, що РФ хоче повернути собі заморожені активи
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче знайти можливість повернути собі заморожені активи. За його словами, країна працює, аби партнери не знімали санкції з Москви.
Про це український лідер повідомив на пресконференції у вівторок, 8 квітня.
Росія хоче повернути заморожені активи
"Ми отримали інформацію, що росіяни хотіли знайти можливість якимось чином повернути заморожені свої активи", — розповів глава держави.
За його словами, Україна працює над тим, щоб партнери, особливо європейські, не знімали ніякі формати санкцій з РФ.
"Я думаю, що поки нервувати не треба. Ми бачимо, окрім угорського голосу, ми бачимо зараз обʼєднані зусилля і розуміння, що санкції будь-які, включаючи і заморожені активи, не будуть зніматися з Російської Федерації. Над цим всім треба працювати", — додав Зеленський.
Нагадаємо, український лідер заявив, що РФ хоче "виторгувати" собі зняття санкцій, однак Європа точно цього не зробить.
Раніше Зеленський закликав Сполучені Штати Америки посилити санкційний тиск на Росію.
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