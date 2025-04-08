Россия пытается вернуть замороженные активы — заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет найти возможность вернуть себе замороженные активы. По его словам, страна работает, чтобы партнеры не снимали санкции с Москвы.

Об этом украинский лидер сообщил на пресс-конференции во вторник, 8 апреля.

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Россия хочет вернуть замороженные активы

"Мы получили информацию, что россияне хотели найти возможность каким-то образом вернуть замороженные свои активы", — рассказал глава государства.

По его словам, Украина работает над тем, чтобы партнеры, особенно европейские, не снимали никакие форматы санкций с РФ.

"Я думаю, что пока нервничать не надо. Мы видим, кроме венгерского голоса, мы видим сейчас объединенные усилия и понимание, что санкции любые, включая и замороженные активы, не будут сниматься с Российской Федерации. Над этим всем надо работать", — добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер заявил, что РФ хочет "выторговать" себе снятие санкций, однако Европа точно этого не сделает.

Ранее Зеленский призвал Соединенные Штаты Америки усилить санкционное давление на Россию.