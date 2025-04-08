Россия пытается вернуть замороженные активы — заявление Зеленского

Зеленский заявил, что РФ хочет вернуть себе замороженные активы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет найти возможность вернуть себе замороженные активы. По его словам, страна работает, чтобы партнеры не снимали санкции с Москвы.
Об этом украинский лидер сообщил на пресс-конференции во вторник, 8 апреля.
Россия хочет вернуть замороженные активы
"Мы получили информацию, что россияне хотели найти возможность каким-то образом вернуть замороженные свои активы", — рассказал глава государства.
По его словам, Украина работает над тем, чтобы партнеры, особенно европейские, не снимали никакие форматы санкций с РФ.
"Я думаю, что пока нервничать не надо. Мы видим, кроме венгерского голоса, мы видим сейчас объединенные усилия и понимание, что санкции любые, включая и замороженные активы, не будут сниматься с Российской Федерации. Над этим всем надо работать", — добавил Зеленский.
Напомним, украинский лидер заявил, что РФ хочет "выторговать" себе снятие санкций, однако Европа точно этого не сделает.
Ранее Зеленский призвал Соединенные Штаты Америки усилить санкционное давление на Россию.
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