Зеленський заявив, що ЄС не буде знімати санкції з Росії, а США їх посилять

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Попри все зухвальство про те, що "санкції РФ тільки на користь", Кремль бажає РФ їх скоріше позбутись. Саме санкції дуже впливають на економіку агресора.

Про це на брифінгу для журналістів заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Зеленського, Москва хоче "виторгувати" собі зняття санкцій, однак Європа точно цього не зробить.

"Водночас ми віримо, що США не підуть на зняття санкцій, а навпаки зроблять кроки задля їхнього посилення", — зазначив президент України.

Зеленський наголосив, що російська економіка дуже залежить від європейських санкцій.

Раніше повідомлялось, що Вашингтон найближчим часом зможе остаточно оцінити, чи справді Москва налаштована на припинення війни проти України. Якщо Росія затягуватиме мирні переговори й надалі, то, ймовірно, США запровадять нові санкції.

Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому заявляла, що у США не виключають, що проти Росії можуть запровадити нові санкції.