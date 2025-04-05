Зеленский заявил, что ЕС не будет снимать санкции с России, а США их усилят

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Несмотря на всю наглость о том, что "санкции РФ только на пользу", Кремль желает РФ от них поскорее избавиться. Именно санкции очень влияют на экономику агрессора.

Об этом на брифинге для журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщают Новини.LIVE.

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По словам Зеленского, Москва хочет "выторговать" себе снятие санкций, однако Европа точно этого не сделает.

"В то же время мы верим, что США не пойдут на снятие санкций, а наоборот сделают шаги для их усиления", — отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что российская экономика очень зависит от европейских санкций.

Ранее сообщалось, что Вашингтон в ближайшее время сможет окончательно оценить, действительно ли Москва настроена на прекращение войны против Украины. Если Россия будет затягивать мирные переговоры и в дальнейшем, то, вероятно, США введут новые санкции.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома заявляла, что в США не исключают, что против России могут ввести новые санкции.