Зеленський закликав партнерів тиснути на РФ на тлі атак на Україну — звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що своїми ударами по українських містах Росія ігнорує заклик до припинення вогню, який лунав, зокрема, від США. Він закликав партнерів чинити тиск на РФ та анонсував українські санкції проти країни-агресора.

Про це український лідер сказав під час вечірнього відеозвернення у четвер, 10 квітня.

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Атака РФ на міста

Президент зазначив, що наразі тривають роботи в Дніпрі на місці удару російської ракети. Попередньо це була балістика, внаслідок удару загинула одна людина та п'ятеро постраждали — їм надають допомогу.

Сьогодні була повітряна у Києві через ударний дрон, а також багато повідомлень з областей про російські обстріли. Зокрема, Нікополь атакували п'ятьма FPV-дронами.

"Це абсолютно усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних. Поранено 12 людей, серед них дитина. Також російські удари по Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині та постійні удари КАБів по Сумщині. Все це майже через місяць після того, як США запропонували повне припинення вогню", — зазначив Зеленський.

Тиск на Росію

Український лідер наголосив, що Росія ігнорує дипломатію і використовує контакти зі світом тільки для того, аби зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни.

Тому він вважає необхідним застосування тактики тиску на Росію заради того, аби терор і війна припинилися.

"Я дякую світу, хто допомагає нам в цьому.

Зараз Міністр оборони Рустем Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати Рамштайн", — додав Зеленський.

За його словами, пріоритет на системи ППО, й вже існують деякі домовленості з партнерами, аби захист неба України став сильнішим. Українська сторона буде працювати і надалі з кожною країною та лідером, які дійсно можуть впливати, аби Росія відчувала більшу ціну за війну.

Санкції проти РФ

"Я доручив також підготувати наші санкційні пакети, відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети щодо тіньового танкерного фронту, який РФ використовує для фінансування війни", — зауважив президент.

Він додав, що це також стосуватиметься й російських пропагандистів — тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії та деяких функціонерів — це відомі всім українцям прізвища.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо протидії диверсіям та агентурі ворога.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський показав відео з допитів СБУ китайських полонених, які воювали на боці РФ у Донецькій області.

Також президент повідомив, коли можуть відбутися наступні переговори між Україною та США.