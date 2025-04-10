З'ясовуються обставини залучення китайців на війну, — Зеленський

Китайський полонений солдат. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 квітня, заявив про продовження з'ясування обставин залучення громадян Китаю до участі у війні в лавах окупаційних військ Росії. Нещодавно ЗСУ взяли в полон кількох китайців на Донеччині.

Про це український лідер повідомив у Telegram та оприлюднив відео з допиту у четвер, 10 квітня.

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Залучення громадян Китаю до війни в Україні

"Продовжуємо зʼясовувати всі обставини залучення громадян Китаю до російського окупаційного контингенту", — йдеться у повідомленні.

За словами президента, СБУ здійснює необхідні дії з полоненими, яких нещодавно захопили на Донеччині. Також правоохоронці вивчають інформацію щодо участі у війні інших таких осіб на боці Росії.

Зеленський зазначив, що це не поодинокі випадки, а системна російська робота з вербування громадян на території Китаю.

"Потрібно зробити все необхідне, щоб у Росії не було таких і подібних можливостей затягувати й розширювати війну", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Що кажуть полонені

За словами полоненого, під час бойового виходу ними командував росіянин — він просто казав, що робити, і вони повторювали.

"Коли ми ховалися в укриття, у нас влучив дрон і він пошкодив мою зброю АК-74. В той момент нас було двоє", — зазначив чоловік.

Громадянин Китаю сказав, що в Україні у полоні його годують краще, ніж в окупаційній армії, та під час обміну він не хотів би повернутися до Росії. Він додав, що в такому разі краще повернеться до Китаю.

Нагадаємо, в полон солдатів з Китаю взяли бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

Один із них зізнався, що заплатив 300 тисяч рублів, аби долучитися до армії Росії й воювати.

Згодом під час допиту СБУ стало відомо, що обоє китайських військових потрапили в полон під час свого першого бойового виходу.