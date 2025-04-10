СБУ допитала військовополонених громадян КНР які воювали за Росію

Полонений з КНР. Фото: СБУ

Служба безпеки України вперше провела офіційні слідчі дії щодо двох військовополонених із Китайської Народної Республіки, які були затримані українськими військовими на Донеччині. За даними слідства, обидва іноземці брали участь у бойових діях у складі збройних сил Росії, і нині надають свідчення про обставини свого перебування на території України та отримані завдання.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Першого китайського найманця затримали бійці 2-го механізованого батальйону 157-ї окремої механізованої бригади біля села Тарасівка. Другого взяли в полон військовослужбовці 1-го механізованого батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади неподалік Білогорівки. Обоє потрапили в полон під час свого першого бойового виходу.

Паспорти полонених. Фото: СБУ

Документи затриманих. Фото: СБУ

Полонений громадянин Китаю, який пішов воювати в Україну. Фото: СБУ

Попри відсутність поранень, полонені отримують належну медичну допомогу згідно з вимогами міжнародного гуманітарного права. Їх доправили до Києва для проведення першочергових слідчих дій. Затримані перебувають в умовах, які відповідають нормам Женевської конвенції. Слідчі працюють із ними через перекладачів.

Громадянин Китаю, який пішов воювати про України. Фото: СБУ

За словами затриманих, один з них, 33-річний безробітний, був завербований російським агентом ще в Китаї та в лютому 2025 року прибув до москви, де уклав контракт зі збройними силами рф.

Полонений громадян Китаю. Фото: СБУ

Інший, 26-річний чоловік, приїхав до рф у грудні 2024 року начебто як турист. Уже на території росії він виявив оголошення в інтернеті про набір іноземців на військову службу за грошову винагороду сумою 2 мільйони рублів і погодився підписати контракт.

Поолонений підписує документи. Фото: СБУ

Наразі СБУ перевіряє їхні свідчення, з’ясовує деталі вербування та залучення громадян Китаю до війни в Україні. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Провадження відкрите за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що ЗСУ взяли в полон двох громадян з Китаю, які воювали проти України на Донеччині.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці про бій, який відбувся між ЗСУ та китайськими найманцями.

На взяття в полон китайських найманців відреагували в США та у Китаї, де заявили, що не відправляли туди своїх громадян цілеспрямовано.

Один з китайських солдатів зізнався, що йому довелося заплатити за те, щоб піти воювати проти України і розповів, як проходив військовий вишкіл.