Китай прокоментував участь своїх військових у війні в Україні

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь. Фото: Reuters

Українські оборонці взяли у полон китайських військових, які воювали на стороні Росії. Китай відреагував на це та заявив, що не відправляв своїх військовослужбовців для участі у бойових діях в Україні.

Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь в середу, 9 квітня.

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Реакція Китаю на полон своїх військових

Як зазначив Цзянь, Китай не відправляв своїх військових, аби ті брали участь у війні в Україні. Він наголосив, що влада КНР навпаки завжди намагалась тримати своїх громадян якомога далі від збройних конфліктів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон військових з Китаю. Це сталося під час бою в Донецькій області.

У США відреагували на участь військових з Китаю у війні в Україні. Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що це "викликає занепокоєння".