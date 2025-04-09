Китай прокомментировал участие своих военных в войне в Украине

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Фото: Reuters

Украинские защитники взяли в плен китайских военных, которые воевали на стороне России. Китай отреагировал на это и заявил, что не отправлял своих военнослужащих для участия в боевых действиях в Украине.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в среду, 9 апреля.

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Реакция Китая на плен своих военных

Как отметил Цзянь, Китай не отправлял своих военных, чтобы те участвовали в войне в Украине. Он отметил, что власти КНР наоборот всегда старалась держать своих граждан подальше от вооруженных конфликтов.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен военных из Китая. Это произошло во время боя в Донецкой области.

В США отреагировали на участие военных из Китая в войне в Украине. Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что это "вызывает беспокойство".