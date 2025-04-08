Участь КНР у війні проти України — у США відреагували

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Фото: Reuters

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполученим Штатам відомо про захоплення в полон китайських військових. Вони воювали в армії Росії.

Про це Теммі Брюс повідомила під час брифінгу для преси 8 квітня.

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"Це тривожно. Участь Північної Кореї викликає занепокоєння, і тривожно те, що китайські солдати потрапили в полон", — заявила речниця Державного департаменту США.

Вона наголосила, що Китай виступає ключовим джерелом підтримки Росії та її військових дій в Україні. За її словами, майже 80% постачань товарів подвійного призначення надходять саме з Китаю.

Нагадаємо, що 8 квітня український лідер Володимир Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю українськими військовими.

Також керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко висловив свою реакцію на участь громадян Китаю у війні на боці Росії. Він зазначив, що це суперечить офіційній позиції Китаю.