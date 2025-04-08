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В США отреагировали на участие КНР в войне против Украины

8 апреля 2025 23:08
Анастасия Писаненко - редактор
Участие КНР в войне против Украины — в США отреагировали
Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенным Штатам известно о захвате в плен китайских военных. Они воевали в армии России.

Об этом Тэмми Брюс сообщила во время брифинга для прессы 8 апреля.

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"Это тревожно. Участие Северной Кореи вызывает беспокойство, и тревожно то, что китайские солдаты попали в плен", — заявила пресс-секретарь Государственного департамента США.

Она подчеркнула, что Китай выступает ключевым источником поддержки России и ее военных действий в Украине. По ее словам, почти 80% поставок товаров двойного назначения поступают именно из Китая.

Напомним, что 8 апреля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая украинскими военными.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко высказал свою реакцию на участие граждан Китая в войне на стороне России. Он отметил, что это противоречит официальной позиции Китая.

США Китай война в Украине Россия армия РФ
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