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Зеленський розповів деталі першого взяття в полон громадян Китаю

8 квітня 2025 17:13
Євтушенко Аліна - редактор
Зеленський розкрив деталі взяття у полон громадян Китаю
Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з премʼєром Бельгії 8 квітня. Фото: Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі взяття в полон китайських військових. За його словами,  ЗСУ вступили в бій з шістьма військовими з Китаю на Донеччині в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка.

Про це лідер країни повідомив під час брифінгу з премʼєром Бельгії 8 квітня, повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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За інформацією президента, військовослужбовці ЗСУ вступили в бій з шістьма військовими з Китаю — це відбулося у Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка. Двох із шести китайських солдатів вдалося взяти в полон.

Зеленський зауважив, що якщо північнокорейські солдати перебували в Курській області, то китайці — на українській території.

"Ми взяли у полон китайських військових на території України. У бій вступили українці на Донеччині з шістьма китайськими військовими, з яких двоє — в полоні. Відповідно є документи, їх паспорти, є навіть кредитні картки — це громадяни Китаю.

Це важливий момент. Думаю, США потрібно більше приділити увагу тому, що відбувається сьогодні. Є різниця, північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що 8 квітня стало відомо, що українські захисники взяли в полон двох китайських військових на території України, які воювали на боці РФ.

Також ми писали про те, що наприкінці березня цього року воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли в полон двох росіян на Курщині.

Володимир Зеленський Китай ЗСУ полонені війна в Україні
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