Зеленский раскрыл детали взятия в плен граждан Китая

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьером Бельгии 8 апреля. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали взятия в плен китайских военных. По его словам, ВСУ вступили в бой с шестью военными из Китая в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка.

Об этом лидер страны сообщил во время брифинга с премьером Бельгии 8 апреля, сообщила корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Глава государства рассказал подробности взятия в плен китайских солдат украинскими воинами.

По информации президента, военнослужащие ВСУ вступили в бой с шестью военными из Китая — это произошло в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Двух из шести китайских солдат удалось взять в плен.

Зеленский отметил, что если северокорейские солдаты находились в Курской области, то китайцы — на украинской территории.

"Мы взяли в плен китайских военных на территории Украины. В бой вступили украинцы в Донецкой области с шестью китайскими военными, из которых двое — в плену. Соответственно есть документы, их паспорта, есть даже кредитные карточки — это граждане Китая.

Это важный момент. Думаю, США нужно больше уделить внимание тому, что происходит сегодня. Есть разница, северные корейцы на Курском направлении воевали против нас, китайцы воюют на территории Украины", — заявил Зеленский.

Напомним, что ранее мы писали о том, что 8 апреля стало известно, что украинские защитники взяли в плен двух китайских военных на территории Украины, которые воевали на стороне РФ.

Также мы писали о том, что в конце марта этого года воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взяли в плен двух россиян на Курщине.