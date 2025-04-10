СБУ допросила военнопленных граждан КНР которые воевали за Россию

Пленный из КНР. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины впервые провела официальные следственные действия в отношении двух военнопленных из Китайской Народной Республики, которые были задержаны украинскими военными в Донецкой области. По данным следствия, оба иностранца участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил России, и сейчас дают показания об обстоятельствах своего пребывания на территории Украины и полученных заданиях.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Первого китайского наемника задержали бойцы 2-го механизированного батальона 157-й отдельной механизированной бригады возле села Тарасовка. Второго взяли в плен военнослужащие 1-го механизированного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады неподалеку Белогоровки. Оба попали в плен во время своего первого боевого выхода.

Паспорта пленных. Фото: СБУ

Документы задержанных. Фото: СБУ

Пленный гражданин Китая, который пошел воевать в Украину. Фото: СБУ

Несмотря на отсутствие ранений, пленные получают надлежащую медицинскую помощь в соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Их доставили в Киев для проведения первоочередных следственных действий. Задержанные находятся в условиях, которые соответствуют нормам Женевской конвенции. Следователи работают с ними через переводчиков.

Гражданин Китая, который пошел воевать об Украине. Фото: СБУ

По словам задержанных, один из них, 33-летний безработный, был завербован российским агентом еще в Китае и в феврале 2025 года прибыл в Москву, где заключил контракт с вооруженными силами РФ.

Пленный гражданин Китая. Фото: СБУ

Другой, 26-летний мужчина, приехал в РФ в декабре 2024 года якобы как турист. Уже на территории России он обнаружил объявление в интернете о наборе иностранцев на военную службу за денежное вознаграждение в сумме 2 миллиона рублей и согласился подписать контракт.

Поолоненный подписывает документы. Фото: СБУ

Сейчас СБУ проверяет их показания, выясняет детали вербовки и привлечения граждан Китая к войне в Украине. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Производство открыто по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, 8 апреля стало известно, что ВСУ взяли в плен двух граждан из Китая, которые воевали против Украины в Донецкой области.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности о бое, который состоялся между ВСУ и китайскими наемниками.

На взятие в плен китайских наемников отреагировали в США и в Китае, где заявили, что не отправляли туда своих граждан целенаправленно.

Один из китайских солдат признался, что ему пришлось заплатить за то, чтобы пойти воевать против Украины и рассказал, как проходил военную подготовку.